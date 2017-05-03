Ozanköy çıldırdı

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Ozanköy transferde kesenin ağzını açtı. Çok önemli oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanan Ozanköy’de takımın başına geçecek olan ismin büyük oranda şu anda GAÜ Çetinkaya’yı çalıştıran Turan Altay olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adamla görüşen Ozanköy yöneticilerinin sezonun tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Ozanköy’de yapılması planlanan transferler ve transfere ayrılan bütçe ise dudak uçuklatıyor. Transfere 4 Milyon TL ayıran Ozanköy yönetiminin transferlerin ardından tesisleşmeye de büyük bir meblağ ayırması bekleniyor.

Kral önümüzdeki yıl gollerini Ozanköy için atacak

Türk Ocağı ile yeniden doğan ve geçmişte 4 kez gol krallığı yaşayan Ertaç Taşkıran ile büyük oranda anlaşmaya varan Ozanköy takımı bu oyuncu için yıllık 100 bin TL ödeyecek. Ertaç’ın kupa finalinden sonra bu takımla resmen masaya oturmak istediği öğrenilirken, transferin çok büyük oranda tamamlandığı ve Ertaç’ın önümüzdeki sezon Ozanköy forması giyeceği belirtildi.



Erbay Ozanköy’de

Serbest transfer piyasasının gözde ismi konumunda yer alan Yenicami’nin deneyimli savunmacısı Erbay Bertiz ile de her konuda anlaşan kırmızı beyazlı yöneticilerin bu oyuncuyu renklerine bağladığı öğrenildi. Erbay’ın da maddi yönden her konuda Ozanköy ile anlaştığı ve ‘gelirim’ yanıtı verdiği öğrenildi.

Uğur için 70 bin Sterlin, Semih konusu beklemede

Ozanköy’de Ertaç ve Erbay dışında radardaki bir diğer isim ise Mağusa Türk Gücü’nde şampiyonluk yaşayan ve Küçük Kaymaklı’ya transfer olan Uğur Gök. Başarılı sol ayak için 70 bin Sterlin (Yaklaşık 322 bin TL) vermeye hazır olan Ozanköy yöneticilerinin bu oyuncunun sözleşmesindeki var olduğu iddia edilen serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etmek isteyecek. Bu oyuncunun alternatifi ise Lefke’nin genç yıldızı Semih Ünaldı. Genç oyuncu için çok yüksek bir bonservis teklifinin Lefke’ye yapıldığı öğrenilirken, bu konuda Lefke’den cevap beklendiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Mersin İdman Yurdu’nda forma giyen genç oyuncu Yiğit Can Ayaz’ın da önümüzdeki yıl Ozanköy forması giyeceği öğrenildi.

Halil Turan ve Fırat Ersalan için girişim

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir forması giyen Halil Turan ve Fırat Ersalan’a GAÜ Çetinkaya’dan sonra Ozanköy ve Mağusa Türk Gücü'nün de talip olduğu öğrenildi. Oyuncular için çok yüksek rakamların konuşulduğu öğrenilirken, serbest transfer hakkı olan Fırat Ersalan ile sezon başında takıma katılan Halil Turan’ın Ozanköy ve Mağusa Türk Gücü yöneticileri ile telefonda görüştükleri öğrenildi. Her iki oyuncunun kulüplerine ilk önce Cihangir ile görüşeceklerini ilettiği ve ligin tamamlanması ile birlikte Cihangir ile konuşup gelecekleri konusunda bir karar verecekleri öğrenildi. Halil Turan’ın Cihangir ile yaptığı sözleşmede 60 bin TL’ye serbest kalır maddesi olduğu ve Ozanköy’ün bu konuda çalışmalarını yaptığı öğrenildi.

Sadıklar ile görüşüldü

Ozanköy’ün ayrıca Yenicami’nin kaptanı Hüseyin Sadıklar ile bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında. Oyuncunun Fahri Başkan Veysel Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. Sadıklar’ın ilk etapta Yenicami Başkanı Kaan Kaner ile bir görüşme gerçekleştirmek istediği ve kararını ona göre vereceği belirtilirken, Sadıklar’ın serbest transfer hakkı bulunuyor.

Salih’te işlem tamam

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde uzun yıllardır forma giyen Salih Güvensoy, Süper Lig’in yeni Ozanköy ile anlaşmaya vardı. Önceki gün Ozanköy ile görüşen tecrübeli sol ayak dün sabah da Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve eski başkanlardan Ünal Aydoğan ile bir görüşme gerçekleştirerek transfere noktayı koydu. Salih Güvensoy’un her iki başkana da Ozanköy’den aldığı teklifi değerlendirmek istediğini ve kendisine yüksek bir ödeme yapılacağını ilettiği, Piskobulu ve Aydoğan’ın da oyuncunun talebine olumlu baktığı öğrenildi.

Serbest transfer hakkı bulunan Salih Güvensoy’un 3 yıl için toplamda 300 bin TL’lik bir ücret kazanacağı spor kamuoyunda konuşulurken, oyuncunun Doğan Türk Birliği’nde bu paranın yarısını aldığı öğrenildi.

Yabancılar Sergen Yalçın’dan

Yabancı oyuncu konusunda da çalışmalar yapan Ozanköy takımı Fahri Başkan Veysel Şahin’in girişimleri ile bu konuda Türkiye’nin efsane futbolcularından, teknik direktör Sergen Yalçın ile temasa geçti. Şahin’in Sergen Yalçın’dan bu konuda yardım talebinde bulunduğu ve yabancı oyuncuları Sergen Yalçın’ın getireceği öğrenildi.