Ozanköy başladı, MTG bitirdi: 1-4

STAT: M. Özkayım Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Halil E. Canaloğlu

OZANKÖY: Feyyaz Gül, Saydam Soy, Aytun Aygın, Hasan Yanaroğlu, Aksel Kaptanoğlu, Bekir Yıldız, Yulian Mihaylov, Lawrence Ogbe, Cemil Şenkahraman, Çağakan Kılıç, Özcan Saygı

MAĞUSA TG: Yusuf Yontar, Orhan Kalaycı, Erdoğ Barkınay, Yusuf Beyazi, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Nevzat Duran (Dk.60 Peter), Dinopeter, Adil Uçar (Dk.46 M. Erol), Uğur Gök (Dk.72 H. Turan), Sadık Balarabe

GOLLER: Dk.7 (P) Saydam Soy (Ozanköy) – Dk.14 Uğur Gök, Dk.68 ve 84 Dinopeter, Dk.78 Sadık Balarabe (MTG)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Birinci Lig ekibi Ozanköy ile Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 4-1’lik skorla kazandı.

Ozanköy 7’nci dakikada kazandığı penaltı atışında Saydam Soy’un golü ile 1-0 öne geçerken bu gole Mağusa Türk Gücü 14’üncü dakikada Uğur Gök ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Dinopeter (2) ve Sadık Balarabe’nin golleri ile rakibini 4-1 mağlup etti. Turun rövanş maçı 27 Mart’ta oynanacak.