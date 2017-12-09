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Öz kızına tecavüz eden Korkmaz iade edilecek

Öz kızına tecavüz eden Korkmaz iade edilecek

Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanarak 17 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve sahte kimlikle ülkeye geldiği tespit edilen Mehmet Korkmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanarak 17 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve sahte kimlikle ülkeye geldiği tespit edilen Mehmet Korkmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının iade işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talep edildi.Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği için hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Korkmaz’ın, kardeşi Arif Korkmaz’ın TC kimliğini sahteleyip 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı.  Polis, 4 Kasım tarihinde Türkiye’de gelen yazılı talepte zanlının iadesinin istendiğini belirterek,  Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 

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“Tecavüzcü” ülkemizde yakalandı!“Tecavüzcü” ülkemizde yakalandı!Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2015 yılında sahte kimlikle ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 55 yaşındaki Mehmet Korkmaz, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.