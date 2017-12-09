Öz kızına tecavüz eden Korkmaz iade edilecek

Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanarak 17 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve sahte kimlikle ülkeye geldiği tespit edilen Mehmet Korkmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının iade işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talep edildi.Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, Türkiye’de öz kızına tecavüz ettiği için hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Korkmaz’ın, kardeşi Arif Korkmaz’ın TC kimliğini sahteleyip 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Polis, 4 Kasım tarihinde Türkiye’de gelen yazılı talepte zanlının iadesinin istendiğini belirterek, Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti. Zanlının üç gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Türkiye’ye iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.