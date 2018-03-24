Didem MENTEŞ

Türkiye’den Kıbrıs’a gelerek eğitim gören öz kızını taciz ettiği iddia edilen baba A.İ. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Şubat ve Mart aylarında bir araç içerisinde kızına cinsel saldırıda bulunduğu daha sonra da cinsel taciz içerikli mesaj gönderdiği ileri sürülen zanlı A.İ. dün yeniden mahkemeye çıkarılarak hakkında 6 gün daha ek tutukluluk alındı. Polis olayla bağlantılı olarak zanlı İ.A.’nın duruşma öncesinde gönüllü ifade verdiğini belirterek, olayı kabul yönünde bir ifade verdiğini aktardı. Zanlının, eşi ile görüşmek için avukatı aracılığıyla yaptığı talep ise Yargıç tarafından bu aşamada doğru bulunmayarak, reddedildi.

‘Cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Mustafa Atakara ve zanlının avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli’yi tanık olarak dinletti. Çamlıbelli, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Çamlıbelli, zanlı A.İ.’nin 2018 Şubat ve Mart aylarında meydana gelen ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ meseleleriyle ilgili olarak tutuklandığını anımsattı.

Polis: “Arabada cinsel tacizde bulundu”

Kader Çamlıbelli, 22 Şubat 2018 tarihinde saat 16.15 raddelerinde Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan kız öğrenci yurdu yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan kiralık araç içerisinde öz kızı 20 yaşındaki G.İ.’nin yüzünü elleriyle sıkıp dudağından öptükten sonra genç kızın bacağına dokunarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

20 Mart günü ise zanlının cep telefonunda kızına gönderilmiş mesajın tespit edildiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu aktaran polis memuru Çamlıbelli, zanlının kızının şikayeti üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

“Ses kaydına ulaşıldı”

Zanlı A.İ.’nin 21 Mart günü mahkemeye çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındığını söyleyen Çamlıbelli, zanlının psikolojik ve psikiyatri açısından kontrolden geçirilerek cezai ehliyeti olduğunun tespit edildiğini aktardı. Olayla ilgili 5 kişinin bağlantısı olabileceğini, bu kişilerin sorgulanıp ifadelerinin temin edilebileceğine dikkat çeken polis memuru, geçtiğimiz süre içerisinde zanlı ile müşteki arasında geçen bir ses kaydına ulaşıldığını söyledi. Müşteki ve zanlının ses kayıtlarının da alınarak, bununla ilgili raporun çıkacağını aktaran Çamlıbelli, zanlının mahkemeden 1 saat önce gönüllü ifade verdiğini ve suçu kabul yönünde bir ifade olduğunu aktardı. Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini aktaran polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini dolayısıyla 6 gün daha zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Eşiyle görüşmek istedi; Yargıç ret etti

Polis memurunun tutukluluk talebine itiraz etmeyen zanlı avukatı, müvekkilinin eşi ile görüşmek istediğini mahkemeye beyan etti. Yargıç Mesutoğlu ise normal şartlarda bunun mümkün olabileceğini ancak bu soruşturmada söz konusu çiftin çocuğu olduğu için zanlının eşinin etkileyebileceğine dikkat çekerek, avukatın talebini reddetti.

Yargıç Mesutoğlu, bu olayın kamuda endişe yaratan, kamu düzenini bozan ve infial yaratan bir olay olduğuna işaret ederek, toplumda ciddi anlamda huzursuzluk yaratan suç türlerinden olduğuna vurgu yaptı. Meseleyle ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını da belirten Yargıç Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı A.İ.’nin 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.