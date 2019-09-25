Oyuncuların Vazgeçilmez Ekipmanları

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Bir oyuncu ekipman listesinde belki de ilk sırada olması gereken donanım oyun mouse’tur. Zira günümüzde özellikle eSpor alanında aktif olarak gündeme gelen oyunların tamamı klavye + mouse ağırlıklı oynanır. LoL, DotA, CS:GO gibi klasikleşen çok oyunculu online oyunların, mouse + klavye kombinasyonuyla, oyuncu başarısı doğru orantılıdır. Ayrıca birer mobil oyun olarak piyasaya sürülen PubG benzeri oyunların bile telefonlara bağlanan entegre klavye ve mouselar ile oynandığı bir döneme girdik.

Tam mobil oyunlar, geleneksel klavye + mouse oyuncu tipini ortadan kaldırısyor derken, vazgeçilmez oyuncu ekimpan ikilisi geri dönmüş oldu. Kim bilir belki klavye + mouse yepyeni bir çağa adım atmıştır...

Özel Oyuncu Mouse, Klavye, Kulaklıkları

Oyuncu donanımları denince akla ilk gelen ikili oyuncu mouse ve oyuncu klavyeleri oluyor. Bu ikisinden hemen sonra, en az bu ikili kadar önemli diğer donanım ise kulaklıklar.

Tabii bu donanımların toparlanması sürecine geçilmeden önce, yüksek performanslı bilgisayar ve monitörlere sahip olunuyor. Bu sebeple monitör, işlemci, ekran kartı ve diğer sistem özellikleri belli ihtiyaçları karşılamak zorunda.

Ancak bilgisayar özellikleri minimum seviyede sağlandıktan sonra oyunlarda herkes eşit şartlara gelmiş oluyor. Bu noktadan sonra fark yaratmak artık oyuncunun yeteneklerine bağlı. Oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilmesi için de yukarıda sözünü ettiğimi oyuncu ekipmanlarında, doğru tercihler yapılması gerek.

Oyuncu Ekipman Seçimi

Bu nedenle bir oyuncu mouse, klavye veya kulaklık seçilirken oyuncuların kendi konforlarını ön planda tutmaları ön koşul. Ayrıca bu ekipmanın kullanılacağı oyun ve platformun gereksinimlerini de göz önüe almak önemli. Bu tür kriterler göz önüne alınarak, doğru seçimler yapılırsa ekipmanlar, oyunculuğu yukarı taşıyabilir.

Oyun oynamayı daha zevkli hale getiren, kazanma yüzdesine doğrudan etki eden donanımlar oyundan alınan keyifi katlar.