Oyuncu-yazar Murat Tavlı LAÜ’nün konuğu oldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü’nün “Kütüphane Haftası” nedeniyle organize ettiği söyleşi ve imza gününe Oyuncu-Yazar Murat Tavlı konuk oldu.

Yeşil Deniz, Aşksın Sen, Nerede O Yeminler, Yahşi Cazibe, Farklı Desenler, Hıyanet Sarmalı adlı dizilerde rol alan ve halen No: 309 adlı dizide profesyonel oyunculuk kariyerine devam eden Tavlı, LAÜ öğrencileri ile bir araya geldi. Tavlı, konuşmasında nasıl bir süreçten geçtiğini anlatarak, hayat hikayesini katılımcılar ile paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olduğunu ifade eden Tavlı E.S.E.K tiyatrosuyla profesyonel olduğunu ve Müjdat Gezen Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev aldığını belirtti.

Tavlı sevenleriyle bir araya geldi

“Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ilk defa geliyorum. Kıbrıs’a ikinci gelişim. Daha önce Kıbrıs’a 21 yaşında bir tiyatro oyunu ile gelmiştim. Umarım önümüzdeki zaman diliminde de tekrar Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sizlerle bir araya geliriz” diyen Tavlı etkinliğe gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade etti. Tavlı, “Okurlarımla, sevdiklerimle bir araya gelmek çok güzel bir duygu, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne misafirperverliğinden ve bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

En iyi erkek oyuncu dalında iki tane ödülü olan ve aktif olarak oyunculuk ve eğitmenlik hayatına devam eden Tavlı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, “Gözyaşlarım İftiharla Sunar” adlı kitabını da öğrenciler için imzaladı.