Oyuna girdi, golünü attı

Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Galatasaray U21 takımında uzun süren gol hasretini sonlandırdı.

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan Sivri, takımının 2-1 geride olduğu maçta uzatmalarda attığı golle eşitliği sağladı. Sarı kırmızılılar uzatmalarda bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray U21 takımı forması giyen Ahmet Sivri, Kasımpaşa ile oynanan 22’nci hafta mücadelesine yedekte başlarken oyuna takımı 2-1 gerideyken 74’üncü dakikada dahil oldu. 90+2’nci dakikada Sivri kaydettiği kafa golü ile skoru eşitledi.

Galatasaray 90+4’üncü dakikada Atalay Babacan’ın golü ile maçı 3-2 kazanarak ligdeki liderliğini devam ettirdi.

Ligdeki son golünü 16’ncı haftada Başakşehir’e karşı atan Sivri böylelikle gol hasretine de son vermiş oldu.