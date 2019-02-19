Oyuna girdi, golünü attı
Ahmet Sivri, Kasımpaşa karşısında attığı golle hem gol hasretini sonlandırdı, hem de takımının galibiyetine katkı koydu.
Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Galatasaray U21 takımında uzun süren gol hasretini sonlandırdı.
Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan Sivri, takımının 2-1 geride olduğu maçta uzatmalarda attığı golle eşitliği sağladı. Sarı kırmızılılar uzatmalarda bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray U21 takımı forması giyen Ahmet Sivri, Kasımpaşa ile oynanan 22’nci hafta mücadelesine yedekte başlarken oyuna takımı 2-1 gerideyken 74’üncü dakikada dahil oldu. 90+2’nci dakikada Sivri kaydettiği kafa golü ile skoru eşitledi.
Galatasaray 90+4’üncü dakikada Atalay Babacan’ın golü ile maçı 3-2 kazanarak ligdeki liderliğini devam ettirdi.
Ligdeki son golünü 16’ncı haftada Başakşehir’e karşı atan Sivri böylelikle gol hasretine de son vermiş oldu.