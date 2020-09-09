Oyun fişi çalmakla suçlanıyor

Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'ya kumar oynamak için giden ve fiş çaldığı tespit edilen zanlı İ.C.E., tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kader Artan, 5 Eylül tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Lord Palace isimli Casino'dan alınan şikâyette müşteri olarak gelen zanlının bin dolarlık oyun çipi satın aldığını kaydetti.

Artan, zanlının 560 dolar kazandığını fakat kasaya gittiği zaman 3 bin elli Dolar karşılığı olan oyun çipini kasada nakite çevirmeye çalıştığı bilgisi alınması üzerine polise ihbar edilen zanlının, mesele ile ilgili sorgulandığı sırada kazanmış olduğu çiplerin bin 500 Dolarlık kısmını casinonun tuvalet kısmında bularak sirkat ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturma kapsamında Lord palace casino da incelenen kamera görüntülerinde zanlının 4 Eylül tarihinde 950 dolarlık çip satın aldığı 450 dolarlık oyun oynadığını kasada ise 4,150 dolarlık çipi nakide çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlının çipleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.