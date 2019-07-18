Oylamada son iki gün

Yenidüzen Gazetesi tarafından 22 yıldır gerçekleştirilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama yarın sona erecek. Beş kategoride 25 ismin yer aldığı Yılın Spor Ödülleri’nde birincileri yine siz okuyucularımız belirleyecek.

Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan adaylara gerek kupon oylaması, gerek SMS oylaması ile 19 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar oy verebileceksiniz.

22 yıldır düzenlenen Yenidüzen ‘Yılın Spor Ödülleri’ her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Özellikle son iki yılda kupon oylamasının yanı sıra SMS kullanılarak oy kullanılabilmesi sonrası ödüllere olan ilgi daha da artmış durumda.

Kuponları getirebilirsiniz

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde kupon oylaması devam ediyor. Her gün gazeteniz Yenidüzen’de yayınlanan kuponlarda desteklediğiniz adaya oy kullanabilirsiniz. Gazetede yayınlanan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak. Biriktirdiğiniz kuponları UNITED MEDYA GROUP tesisleri, Yenidüzen Gazetesi, Sanayi Bölgesi Lefkoşa adresine ulaştırarak oylama işleminizi tamamlayabilirsiniz. Kupon yayının tamamlanacağı 19 Temmuz 2019 Cuma gününden önce de kuponlarınızı Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırabilirsiniz. Kupon yayını bittikten sonra verilecek ek süre içerisinde de kuponlarınızı ulaştırarak oy kullanma işlemini tamamlayabilirsiniz.

SMS ile oy kullanabilirsiniz

‘Yılın Spor Ödülleri’nde kupon oylamasının yanı sıra SMS ile desteklediğiniz adaya oy kullanabilirsiniz. Yenidüzen’de Pazar günleri 36’ncı, diğer günler 42’nci sayfada yayınlanan kuponlarda yer alan aday listesinde her bir aday için belirlenen numaralar mevcut. Desteklediğiniz adayın numarasını 4353’e kısa mesaj atarak adayınıza oy kullanabilirsiniz. Kupon ve SMS oylamasında son tarih 19 Temmuz 2019 Cuma günü olarak belirlendi. Oylamanın tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde kategorilerinde birinci olan isimler açıklanacak.