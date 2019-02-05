“Öyküler”i kitaplaştırıldı

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen İki Toplumlu Öykü Yarışması’nı kazanan genç Kıbrıslı yazarlar için ödül töreni düzenlendi. Ödül alan 4 Kıbrıslı gencin öykülerinin yer aldığı iki dilli “Öyküler” kitabının tanıtımının da yapıldığı ödül töreni, dün akşam Dayanışma Evi’nde gerçekleşti. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sanatçı ve yazarlarının ilgi gösterdiği gecede, ödül almaya hak kazanan Tutku Tuğyan, Salamis Ayşegül Şentuğ, Konstantinos Makris ve Maria Tsangari geceye katılanlara tanıtıldı. Bir kitapta toplanan “Öyküler” kitabı törene katılanlara dağıtılırken, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Emel Kaya ve Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos öyküler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Törende konuşan Kıbrıs Yazarlar Birliği Başkanı Hristos Hacipapas, bu yarışmanın 15 yıldır sürdüğünü, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin ortak çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Hacipapas, tek amaçlarının Kıbrıs’ı özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyesi Tamer Öncül de 1990’lı yıllardan beri iki örgütün sürdüğü bir yarışma olduğunu, 15 yılda iki toplumun edebiyatına genç insanların katılım göstermesinin onur olduğunu belirtti. Bu işbirliğinin süreceğini vurgulayan Öncül, “biz şuna inanıyoruz ki iki toplumun birbirinin anlamasının en geçerli yolu, edebiyatlarını karşılıklı olarak anlamalarıdır. Edebiyatlarını karşılayabildiklerini oranda birbirlerini anlayacaklar ve ortak vatan hedefine ulaşabileceğiz” dedi.

Daha sonra ödül kazanan 4 genç de yarışmayla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.