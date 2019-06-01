Öyküler kazandı

Gelenekselleşen, bu yıl sekizincisi gerçekleşen Yenidüzen-Deniz Plaza Öykü Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

9 ila 14 yaş grubu arasındaki 8 genç yüzlerce öykü arasında dereceye girmeyi başardı.

Dört jüri üyesinin ayrı ayrı puanlar verdiği ve dört ayrı puanın toplanması sonucu 9,10,11 yaş grubunda birinciliği Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan Rebiye Bademli, ikinciliği TED’den Sarp Çolak, üçüncülüğü ise Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Ada Kayabaşı elde etti.

Aynı yaş grubunda Girne Doğa İlkokulu’ndan Ecrin Topal da başarı ödülü aldı.

12,13,14 yaş grubunda ise birincilik ödülü ESK’dan Negar Kabiri’ye, ikincilik ödülü Levent Koleji’nden Nilay Vurana’ya, üçüncülük ödülü ise ESK’den Doğa Karaatmaca’ya verildi.

TMK’dan Berke Reis ise bu yaş grubunda başarı ödülü aldı.

Çağra: Çocukların yaratıcılığının geliştirilmesini hedefliyoruz

Ödül töreninin sunuculuğu yapan YENİDÜZEN Gazetesi Yayın Koordinatörü Tayfun Çağra, öykü yarışması ile çocukların yaratıcılığının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çağra, yüzlerce öykü ile bu yaratıcılığın yaşatılmasına her yıl devam edildiğini belirtti.

Erhürman: Yazarak, üretmek önemli

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, böyle bir fikri geliştirdiği, 8 yıldır yaşattığı için YENİDÜZEN’e teşekkür etti.

Erhürman, en büyük teşekkür ve tebrikin ise çocukların olduğunu kaydederek, “Bugünlerde çok da gündem olmasa da öyküye, yazmaya, yaratmaya gönül verdikleri için… Ailelerine de yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugünlerde yazarak üretmenin çok tercih edilmediğini ifade eden Erhürman, okuma alışkanlığının kazanılması, bu noktanın bir hayat boyu temel parça haline getirmenin de önemine işaret etti.

Erhürman, halkın ürettikçe var olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Harmancı: Öyküler iyiliğe, erdemi, hayal dünyasına erişimi sağlıyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarışmanın yıllardır sürdürülerek, kurumlar tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Öykülerin iyiliğe, erdeme, hayal dünyasına erişimi sağladığını dile getiren Harmancı, YENİDÜZEN’e de teşekkür etti.

Ödüller…

Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde dün yapılan ödül töreninde dereceye girenler için iki grupta da birinci gelenlere Deniz Plaza’dan 600 TL, ikinci gelenlere 450 TL, üçüncü gelenlere de 300 TL’lik hediye çekleri verildi.

Başarı elde eden iki kişi de 150’şer TL’lik hediye çeki aldı.

Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenlere 250’şer TL’lik hesap defteri verdi.

Dereceye girenler ayrıca katılım belgelerini de aldı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.