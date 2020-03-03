Öyküler geldi

9. Öykü Yarışmamıza yine yüzlerce öykü geldi. Yenidüzen ve Deniz Plaza tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen öykü yarışmamıza katılım için geçtiğimiz Cuma gün son gün olarak açıklanmıştı.

Bölgelerdeki okullardan yüzlerce öykü gazetemize ulaştı.

Önümüzdeki günlerde öyküler açılacak, gruplara ayrılacak ve değerlendirme için jüri üyeleri çalışmaya başlayacak.

Birinci grupta 9, 10, 11 yaşlarındaki (3, 4 ve 5. sınıflar) öğrenciler, ikinci grubumuzda ise 12, 13, 14 yaşlarındaki (6, 7 ve 8. sınıflar) öğrencilerin öyküleri yer alacak.

Sonuçlar Nisan’da

Mart ayı içinde öykülerin okunup değerlendirilmesi planlanıyor. Doç. Dr. Ahmet Güneyli (Eğitim Bilimci), Yard. Doç. Dr. Pervin Yiğit (Felsefe), Ayten Deniz (Deniz Plaza Direktörü) ve Tayfun Çağra (Gazeteci)’dan oluşan jüri üyelerinin ayrı ayrı puanlayacağı öyküler arasından dereceye girenler Nisan ayı başlarında açıklanacak ve ardından da ödüllerin verileceği tarih belli olacak.

Ödüller

Dereceye girenler için iki grupta da birinci gelenlere Deniz Plaza’dan 800 TL, ikinci gelenlere 600 TL, üçüncü gelenlere de 400 TL’lik hediye çekleri verilirken, başarı elde eden iki öykücü de 200’er TL’lik hediye çeki alacaklar.

Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenleri 250’şer TL’lik hesap sahibi yapacak.