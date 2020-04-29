Öykü Yarışması sonuçlandı

Yenidüzen-Deniz Plaza Öykü Yarışması’nın sonuçları belirlendi. Bu yıl 9.su yapılan Öykü Yarışması’na katılan öykülerin değerlendirilmesi corona virüs salgını sürecine rastlamasına rağmen öyküler tek tek değerlendirildi ve dereceye girenler belirlendi.

Öykü Yarışması’nda iki yaş grubuna ikişer konu verilmiş ve seçtikleri bir veya iki konuda öykü yazmaları istenmişti. Son katılım tarihi olarak belirlenen 28 Şubat’a kadar ulaşan öyküleri Doç. Dr. Ahmet Güneyli (Eğitim Bilimci), Yard. Doç. Dr. Pervin Yiğit (Felsefe), Ayten Deniz (Deniz Plaza Direktörü) ve Tayfun Çağra (Gazeteci) değerlendirdi ve dereceye giren isimler iki yaş grubunda şu şekilde oluştu;

9,10,11 Yaş Grubu

Rebiye Bademli Şht. İlker Karter İlkokulu Ada Kayabaşı Lefke İstiklal İlkokulu Elifnaz Yağız Lefke İstiklal İlkokulu Sümeyye E. Akfırat Karaoğlanoğlu İlkokulu

12,13,14 Yaş Grubu

Zeynep Sena Beledin TED KK Koleji Süleyman Esen Çelebi TMK Fatma Şehitoğlu Güzelyurt TMK Ekin Kelmen G.Mağusa TMK

Ödüller

Dereceye girenlerin birincilerine Deniz Plaza 800 TL’lik, ikinci gelenlere 600 TL’lik, üçüncü gelenlere 400 TL’lik ve başarı ödülü (4.) alanlara da 200 TL’lik Deniz Plaza’dan alışveriş imkânı sağlayacak. Creditwest Bank da dereceye girenlerin tümüne 250’şer TL’lik hesap açmış olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ödül töreni yapılmamakla birlikte dereceye giren öykücüler ödüllerini alabilecekler. İşyerleri açıldığında ve hayat normale dönmeye başladığında ödüller Deniz Plaza ve Creditwest Bank’tan alınabilecek. Organizasyon Komitesi bununla ilgili zamanı daha sonra yine dereceye giren öykücülere bildirmiş olacak.