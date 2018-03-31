Öykü Yarışmamızda başvuru süresi sona erdi

YENİDÜZEN-Deniz Plaza Öykü Yarışması’nın 7.sine başvurular sona erdi. Son başvuru tarihi olan dün itibarıyla Gazetemize yıllardır olduğu gibi yine yüzlerce öykü ulaştı. İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki grupta düzenlediğimiz Öykü Yarışmamız için değerlendirme Nisan ayı içerisinde yapılacak. Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Nihan Koran Güner, Eğitimci Yurdagül Akcansoy ve Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz’den oluşan bu yılki jürimiz öyküleri tek tek okuyacaklar ve her jüri üyesinin verdiği puanlar toplanarak dereceye girenler belirlenecek.

Ödül Töreni

Değerlendirme sonunda dereceye girenlerin isimleri Gazetemizden ve web sayfamızdan duyurulacak. Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ödül töreninde her iki grupta da birincilere Deniz Plaza’dan 600 TL, ikinci gelenlere 450 TL, üçüncü gelenlere de 300 TL’lik hediye çekleri verilirken, başarı elde eden iki kişiye de 150’şer TL’lik hediye çeki verilecek.

Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenlere 250’şer TL’lik hesap defteri hazırladı.