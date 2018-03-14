Oyak Sigorta & Anadolu Sigorta’dan Creditwest  çalışanlarına eğitim

Creditwest Bank’ın çalışanlarına yaptırmış olduğu Özel Sağlık Sigortası ile ilgili Türkiye’nin en büyük broker firmalarından olan Oyak Sigorta ve Anadolu Sağlık Sigorta yetkilileri tarafından çalışanlara Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında eğitim verildi. İlgili eğitim Oyak Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Aktığ ve Kıdemli Müşteri Yöneticisi Esra Kanterçeken, Anadolu Sağlık Sigortası Kıbrıs Temsilcisi Melis Sağlar Tekgüç tarafından gerçekleşti.

Creditwest Bank’ın tüm şube ve bölümlerden katılımın gerçekleştiği eğitimde çalışanlara yapılan özel sağlık sigortasının kapsamı ve anlaşmalı, anlaşmasız kurumlarda sağlık sigortadan nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgiler verildi.

Creditwest Bank, çalışanlarına 2012 yılından itibaren Özel Sağlık Sigortası yaptırmaktadır. Tüm çalışanlara ayakta tedavi sürecindeki doktor muayene, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis, fizik tedavi, göz ve diş tedavileri ve ayakta tedavi kapsamına giren ameliyat ve buna benzer tedavileri kapsayan sigorta imkânı sunmaktadır. Buna ek olarak çalışanların eş ve çocukları için de çok özel fiyatlarla ailelerini sigorta yaptırılabilmektedir.

ÇELEBİ: SLOGANIMIZ MUTLU ÇALIŞAN, MUTLU MÜŞTERİ

İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi yaptığı açıklamada; mutlu çalışan, mutlu müşteri sloganıyla yola çıktıklarını ve önce çalışanlarını mutlu etmeyi hedeflediklerini belirtti. Çelebi, banka olarak çalışan sağlıklarına ne kadar önem verdiklerini göstermek için yıllardır sağlık sigortası uygulamasını tüm Creditwest çalışanlarına sağladıklarını belirterek, aslında en büyük sermayesinin çalışanları olduğunu söyledi. İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, banka olarak çalışan memnuniyeti için her türlü imkanı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.