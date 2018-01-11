‘Oy pazarlığı’ polise taşındı

Seçimlerin ardından yayılan ‘satılık oy’ videosuna ilişkin polisin henüz bir soruşturma başlatılmadığı öğrenilirken, bundan rahatsızlık duyan CTP İskele milletvekili adayı Fikret Civisilli, konuya ilişin suç duyurusunda bulundu.

Civisilli “Neden polis neden bu işi takip etmedi diye merak ettim ve polise gittim. Birinin suç duyurusunda bulunulması gerekirmiş, kimse suç duyurusunda bulunmamış, bu yüzden harekete geçmemişler… Ben de o an hemen yazılı olarak suç duyurusunda bulundum. Polis bana yazılı olarak suç duyurusunda bulunmamdan sonra konunun peşine düşüleceğini söylendi”

YENİDÜZEN (Özel)

Sosyal medyaya düşen ‘Oy pazarlığı’na ilişkin video görüntüsü üzerine polisin herhangi bir soruşturma başlatmadığı öğrenildi.

Seçimlerin ardından gün yüzüne çıkan ‘satılık oy’ iddiaları, bir video ile sosyal medyada yayılarak, çok kısa sürede kamusal alanda yer almış, dikkatler, polisin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına çevrilmişti.

Konuya ilişkin hiçbir şikâyetin polise yansımadığı öğrenilirken, polisin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) talimatı doğrultusunda harekete geçebileceği kaydedildi.

YSK’dan konuya ilişkin hiçbir şikâyet ulaşmadığı için herhangi bir girişim yapılmadığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan CTP İskele milletvekili adayı Fikret Civisilli, dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Polise suç duyurusunda bulunan Civisilli, bu doğrultuda polisin soruşturma başlatacağını ifade etti.

Kendisine de böyle bir teklif gittiğini anlatan Civisilli, “Havuz yapıp içerisinde para atıyorlar ve oradan da oy satın alıyorlarmış. Ben reddedince, bana başkasını buluruz dediler. Önceleri inanmadım, bana bir oyun yapılıyor diye düşünüp göz ardı ettim. Sonra bu videoyu görünce somut bir şey olduğunu anladım” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hangi bölgede olduğu bilinmeyen bir evde, bazı partililerle ev sahipleri arasında ‘oy pazarlığı’na ilişkin video görüntüleri, seçimlerin hemen ardından, 8 Ocak tarihinde sosyal medyaya düşmüştü.

Bir grup arasında geçen diyalogda, ‘iki ayrı partiden alınan iki ayrı liste karşılığında para verildiği’ konuşmaları dikkat çekmişti.

Söz konusu videoda, konuşmalar, parayı alan ve parayı veren şahıslar arasında geçerken, “Bin 300 TL” paradan bahsediliyor. “Hasan ve Faruk” isimli kişilerin adlarının geçtiği görüntülerde, iki ayrı liste alıp para alan şahıs 300 TL’sini iade ederken görüntüleniyor.

CTP İskele milletvekili adayı Fikret Civisilli:

“Suç duyurusunda bulunmamdan sonra konunun peşine düşüleceği söylendi”

“Seçimden birkaç gün önce bana da böyle bir teklif geldi. Kabul etmedim. Havuz yapıp içerisinde para atıyorlar ve oradan da oy satın alıyorlarmış. Ben reddedince, bana ‘başkasını buluruz’ dediler.

Beni Mağusa’dan bir ev veya kabin telefonundan aradılar. Önceleri inanmadım, bana bir oyun yapılıyor diye düşünüp göz ardı ettim.

Sonra bu videoyu görünce somut bir şey olduğunu anladım.

Farklı parti ve farklı adaylardan toplanan paralar varmış, beni de İskele’den kazandırmak için aramışlar.

O gün oyun olduğunu sandım ve telefonu yüzüne kapadım…

Demek ki bunda doğruluk payı vardı, belki de bunlar birer çetedir.

Ben tüm bunları polise anlatmadım çünkü bunu ispatlayacak delilim yok, numara bende kayıtlı değil.

“Merak ettim ve polise gittim”

“Neden polis neden bu işi takip etmedi diye merak ettim ve polise gittim. Bana birinin ihbarda bulunması gerekirmiş dediler. Birinin suç duyurusunda bulunulması gerekirmiş, kimse suç duyurusunda bulunmamış, bu yüzden harekete geçmemişler…

Ben de o an hemen yazılı olarak suç duyurusunda bulundum.

Polis bana yazılı olarak suç duyurusunda bulunmamdan sonra konunun peşine düşüleceğini söylendi. Videoyu da benden ibare olarak aldı, bilgisayara attı.”

Fikret Civisilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu videoyu ihbar kabul edip az Önce Lefkoşa polis müdürlüğüne gidip şikayette bulundum..Suçu olanın boynu altında kalsın Bakalım bu işe karışanlar bu akşam Rahat uyuyacak mı? Polis ihbar almazsa sorusturma başlatmaz İfadem alınıp soruşturma başlattım..”