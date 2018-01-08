Seçimlerin ardından ‘satılık oy’ iddiaları da gün yüzüne çıktı. Hangi bölgede olduğu bilinmeyen bir evde, bazı partililerle ev sahipleri arasında ‘oy pazarlığı’na ilişkin video görüntüleri sosyal medyaya düştü. Bir grup arasında geçen diyalogda, ‘iki ayrı partiden alınan iki ayrı liste karşılığında para verildiği’ konuşmaları dikkat çekiyor. Konuşmalar parayı alan ve parayı veren şahıslar arasında geçerken, “Bin 300 TL” paradan bahsediliyor. “Hasan ve Faruk” isimli kişilerin adlarının geçtiği görüntülerde, iki ayrı liste alıp para alan şahıs 300 TL’sini iade ederken görüntüleniyor.

Sosyal medyadaki bu görüntülerin kamusal alanda yer almasından sonra polisin herhangi bir soruşturma başlatıp başlatmadığı ise bilinmiyor.