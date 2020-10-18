Oy kullanma sırasında 3 kişiye yasal işlem
Lapta ve Lefkoşa'da 2 kişi oy pusulasını fotoğraf çekti, Akdoğan'da ise 1 kişi oy pusulasını açarak gösterdi. Polis söz konusu 3 kişiye de yasal işlem başlattı.
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Lapta'da ve Lefkoşa'da oy kullanan 2 kişinin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edildi. Akdoğan'da ise 1 kişi oy pusulasını açarak gösterdi. Polis üç olayla ilgili yasal işlem başlattı.
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