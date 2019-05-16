Oxford'lu gurur

Englishouse'un direktörü ve Eğitim koordinatörü Önder Fahrioğlu, eğitim gördüğü Dünyanın İngilizce alanındaki en iyi üniversitesi olan Oxford'dan yüksek lisans derecesini birincilikle tamamladı. Oxford'daki mezuniyet töreninde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Fahrioğlu, bu serüvende yanında olan ailesine ve öğrencilerine teşekkür etti. Sürekli kendini geliştirerek adadaki en iyi ve en çok tercih edilen dil okulu olan Englishouse için disiplinli ve özverili çalışmalarda bulunan Fahrioğlu, eğitimine Cambridge Üniversitesi çocuk psikolojisi eğitimi alanında devam edeceğini bildirdi.