Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
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Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise "Covid - 19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğu ifade edildi.
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Etiketler : Coronavirüs
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