Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi

Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi

Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

A+A-

Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise "Covid - 19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğu ifade edildi. 

Bu haber toplam 345 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler