Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi

Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford Coronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise "Covid - 19'dan kaynaklanan komplikasyonlar" olduğu ifade edildi.