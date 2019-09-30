Owoyalr olayında yeni gelişme: “Aranan şahıs bulundu”

Aracının bagajında ölü olarak bulunan Obasanjo Adeola Owoyalr cinayeti ilgili aranan bir kişi yakalandı.

Polis, ‘taammüden adam öldürme’ suçuyla ilgili aranan bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

1 Temmuzda ortadan kaybolan, 8 Temmuz’da ise Küçük Kaymaklı bölgesi Okullar Yolu olarak bilinen sokak üzerinde, arabasının bagajında cesedi bulunan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrenci Obasanjo Adeola Owoyalr olayıyla ilgili soruşturma sürüyordu

Hatırlanacağı üzere; Owoyalr, 1 Temmuz 2019'da Gönyeli’deki evinden ayrılmış ve 8 Temmuz tarihine dek bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

8 Temmuz’da ise Lefkoşa Okullar Yolu’nda aracın bagajından cesedi çıkmıştı. Bölgede hâkim olan ağır kokunun şikâyet edilmesi üzerine ihbarı alan polis, okullar yolu üzerinde, Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu yanındaki toprak alanda park halinde bulunan ML 819 plakalı salon aracın bagaj kısmında çürümüş bir erkek cesedi bulmuştu.

Kısa süre sonra ise cesedin bir süredir kayıp olduğu bildirilen Owoyalr’ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Yapılan otopsi sonucunda Owoyalr’ın ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" olduğu ortaya çıkmıştı.

Owoyalr’ın arkadaşları, ifade vermek için karakola çağrılmıştı.

Cinayetle ilgili 12 zanlı tutuklanmış, 2’şer gün tutukluluk almış, ardından serbest bırakılmışlardı. Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlı C.O. A. İse yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Polis memuru, mahkemede verdiği şahadette, maktulün hesabından 36 bin 241 Euro çekildiğini belirtip, zanlıların hesaplarının araştırılacağını mahkemeye aktarmıştı.

“Polis değil, biz bulduk”

Olay sonrasında YENİDÜZEN’e konuşan Owoyalr’ın arkadaşları, birilerinin Obeje’ye borcu olduğunu söylemişti. Owoyalr’ın arkadaşlarından Kelvin Eberechukwu, “Polise kayıp ihbarını arkadaşım 1 Temmuz’da verdi, Obeje’nin cesedi 8 Temmuz’da, polis tarafından değil arkadaşımız tarafından bulundu. Bir arkadaşımız, yemek yemek için Chicken Planet’e yürürken Obeje’nin arabasını görmüş. Yanına gidince yoğun bir koku duyup korkmuş, hemen polisi aramış. Polis, cesedi böyle bulmuş oldu. Yani bu da demek oluyor ki, polis bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan oturmuş. Şikâyetimizi dikkate almamışlar” şeklinde konuşmuştu.