Owoyalr cinayetinde soruşturma derinleşti:Tutuklu sayısı 12’ye çıktı

Lefkoşa’da 1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen ve 8 Temmuz’da cesedine ulaşılan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr'ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma derinleşti.

Mahkemeye çıkarılan 11 zanlının ardından, D.B.S’de şüpheli olarak tutuklandı.

Kesici ve delici alet ile öldürüldü…

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Obasanje Adeola Owoyalr’ın 1 Temmuz’da arkadaşları tarafından kayıp olduğu ihbarı geldiğini ve cesedi bulunduğu 8 Temmuz tarihine kadar arandığını belirtti.

İneci, Lefkoşa’da okullar yolu bölgesinde toprak alanda bulunan Obasanje Adeola Owoyalr’ın cesedine kendine ait olan ML 918 plakalı Toyota marka aracın bagajında battaniyeye sarılı şekilde bulunduğunu aktardı.

Owoyalr’ın kesici ve delici alet ile öldürüldüğünü belirten İneci, cesedin bulunmasının ardından maktulün en son huzurda bulunan 11 zanlının bulunduğu apartmana giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Beyanları araştırılacak

Polis Müfettişi Feyyaz İneci, zanlı D.B.S.’nın olay günü konu apartmana giriş yaptığını belirlendiğini ve zanlının 16 Temmuz’da tutuklandığını belirtti.

Zanlının beyanlarının araştırılması gerektiğine değinen İneci, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın aydınlatılabilmesi için 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.