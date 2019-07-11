Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ‘Owoyale Cinayetine çok yönlü soruşturma
‘Owoyale Cinayetine çok yönlü soruşturma

‘Owoyale Cinayetine çok yönlü soruşturma

Lefkoşa’da aracının içerisinde ölü bulunan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale cinayeti ile ilgili olarak polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

A+A-

Lefkoşa’da aracının içerisinde ölü bulunan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale cinayeti ile ilgili olarak polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 

Siyahi gençler, sorgulanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekipleri, Owoyale’nın öldürüldüğünü düşünülen apartmana sabah 04.00’te operasyon düzenledi.

İki evin kapısı kırılarak içeri girildi. Polis apartmanda yalnızca evleri değil, bir ipucu bulmak için merdiven boşluklarına kadar aradı. 

Evlerin her odası didik didik arandı, olayda kullanıldığı düşünülen bir pala ve kanlı vazo da emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı henüz bir tutuklama olduğunu doğrulamadı.

 

ev4.jpg

ev3.jpg

ev2-003.jpg

ev1-001.jpg

ev5.jpg

ev6.jpg

ev7.jpg

 

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA

 

Bu haber toplam 808 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“Birinin Obeje’ye borcu vardı…”“Birinin Obeje’ye borcu vardı…”Lefkoşa’nın göbeğinde bulunan cesedin 1 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Obasanje Adeola Owoyalr olduğu yapılan otopsi sonucu kesinleşti, Owoyalr’ın arkadaşları YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya koydu
Otopsi açıklandı: "Çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması"Otopsi açıklandı: "Çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması"
Başkentin göbeğinde, bagajda cansız bir beden…Kentin ortasında vahşetLefkoşa'nın Kaymaklı bölgesinde, kentin en işlek caddelerinden biri olan 'Okullar Yolu'nda, ML 819 plakalı aracın bagajında dün öğle saatlerinde ‘siyahi’ bir kişiye ait olduğu düşünülen erkek cesedi bulundu. 