‘Owoyale Cinayetine çok yönlü soruşturma
Lefkoşa’da aracının içerisinde ölü bulunan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale cinayeti ile ilgili olarak polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
A+A-
Lefkoşa’da aracının içerisinde ölü bulunan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale cinayeti ile ilgili olarak polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Siyahi gençler, sorgulanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis ekipleri, Owoyale’nın öldürüldüğünü düşünülen apartmana sabah 04.00’te operasyon düzenledi.
İki evin kapısı kırılarak içeri girildi. Polis apartmanda yalnızca evleri değil, bir ipucu bulmak için merdiven boşluklarına kadar aradı.
Evlerin her odası didik didik arandı, olayda kullanıldığı düşünülen bir pala ve kanlı vazo da emare olarak alındı.
Polis Basın Subaylığı henüz bir tutuklama olduğunu doğrulamadı.
FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA
Bu haber toplam 808 defa okunmuştur
Etiketler : Obasanjo Adeola Owoyale, cinayet
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“Birinin Obeje’ye borcu vardı…”Lefkoşa’nın göbeğinde bulunan cesedin 1 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Obasanje Adeola Owoyalr olduğu yapılan otopsi sonucu kesinleşti, Owoyalr’ın arkadaşları YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya koydu