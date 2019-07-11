‘Owoyale Cinayetine çok yönlü soruşturma

Lefkoşa’da aracının içerisinde ölü bulunan Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale cinayeti ile ilgili olarak polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Siyahi gençler, sorgulanmak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekipleri, Owoyale’nın öldürüldüğünü düşünülen apartmana sabah 04.00’te operasyon düzenledi.

İki evin kapısı kırılarak içeri girildi. Polis apartmanda yalnızca evleri değil, bir ipucu bulmak için merdiven boşluklarına kadar aradı.

Evlerin her odası didik didik arandı, olayda kullanıldığı düşünülen bir pala ve kanlı vazo da emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı henüz bir tutuklama olduğunu doğrulamadı.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA