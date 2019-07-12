Owayale cinayetinde 11 tutuklu

Lefkoşa’da Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale'nin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 11 kişi bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere polis dün sabah bir apartmana baskın düzenlemiş, iki dairenin kapısını kırarak içeriye girmişti.

Baskının düzenlendiği evin Owoyale’nin öldürülmeden önce gittiği en son yer olduğu öğrenilmişti.

Baskın sırasında bir gencin kendini yatak odasına kilitlediği ve odadan çıkmamakta direndiği belirtilirken, basında yayınlanan bazı fotoğraflarda İtfaiye Ekipleri’nin yüksek katlı merdiven ile yatak odasına tırmandığı görülmüştü.

Cinayete ilişkin şüpheler arasında Owoyale’nin yatak odasında öldürüldükten sonra üçüncü kattan aşağıya atıldığı da var…