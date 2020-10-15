Otostopla bindi, boynuna bıçak dayadı

Mağusa’da dün, sabah saatlerinde Abdulaziz Arnous isimli kişinin boynuna bıçak dayayarak parasını çalan 3 kişi kayıplara karıştı.

Polis, Abdulaziz Arnous ile Moayad Noah’ın, Lefkoşa’da otostop çeken kimliği meçhul bir şahsı araçlarına alarak Mağusa’ya getirdiğini, bu kişinin araçtan inmeden, varış noktasına gelen 2 kişinin de yardımıyla soygun işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

Arnous ile Noah isimli iki kişinin, söz konusu şahsı kendi isteği üzerine Karakol bölgesinde bir sokağa bırakırken, bu şahısın, daha önceden arayıp bırakılacağı yere gelmelerini sağladığı 2 kişi ile birlikte soygun suçu işlediği öğrenildi.

Soyguna karışan 3 kişinin Abdulaziz Arnous’un boynuna tasarruflarında bulundurdukları bıçağı dayayıp “Paranı ver” dedikten sonra Arnous’un üzerindeki 300 Dolar ile 400 TL parayı alarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Polis, olayın bu şekilde kendilerine yansıdığını ifade ederek, yapılan şikâyet üzerine iddiaların araştırıldığını kaydetti.