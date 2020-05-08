"Otoriter rejim mi demokrasi mi kavgası yaptırmayız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan çeşitli tartışmaların "Covid-19 bu sürecin sonrasını nasıl etkileyecek" tartışmalarında sistemlerin daha otoriter hale geleceği iddialarını hatırlattığını belirtti.

Erhürman, zor bir süreçten geçildiğinin altını çizerek, “gündemimiz demokrasi ve özgürlüklerin fazla gelmesi falan değil, sağlık ve ekonomi. Elbette eleştiri ile hakaret ve tehdit asla birbirine karıştırılmamalı. Hakaret ve tehdit hangi kanaldan yapılırsa yapılsın yasalarımızda yaptırımları da var” dedi.

“Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik gibi temel insan haklarını gündemde tutmak zorunda olduğumuz” günlerden geçtiğimizi ifade eden Erhürman, “"otoriter rejim mi demokrasi mi" tartışması yapacak ya da yaptıracak değiliz...” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

"Covid-19 bu sürecin sonrasını nasıl etkileyecek" tartışmalarında sistemlerin daha otoriter hale geleceğini iddia edenler vardı. Bizde son günlerde özellikle sosyal medya paylaşımları ve çeşitli yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılan açıklama ve tartışmalar da bu iddiaları hatırlatıyor.

Zor bir süreçten geçiyoruz. Gündemimiz "demokrasi ve özgürlüklerin fazla gelmesi" falan değil, sağlık ve ekonomi. Elbette eleştiri ile hakaret ve tehdit asla birbirine karıştırılmamalı. Hakaret ve tehdit hangi kanaldan yapılırsa yapılsın yasalarımızda yaptırımları da var.

Ama sosyal devleti, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik gibi temel insan haklarını gündemde tutmak zorunda olduğumuz bir dönemde, "otoriter rejim mi demokrasi mi" tartışması yapacak ya da yaptıracak değiliz...