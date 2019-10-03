Otopsi sonucu: "Darp edildi"

Alayköy-Türkeli yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin’in ölümü öncesinde yaşandığı iddia edilen şüpheli olaylarla ilgili henüz polis soruşturması açılmadı. Polis olaya "trafik kazası" olarak bakıyor, soruşturmayı bu yönde ilerletiyor ancak Sedef Sevgi Derin’in otopsisinde ise “vücudunda darp izleri olduğu” resmen kayda geçirildi.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA MORLUK… Talihsiz kadının önceki gün gerçekleşen otopsisinde, sağ elinde iyileşmeye bağlı yanık izi, ellerinde tutmaya bağlı morlukların olduğu tespit edildi. Polisin çıkan otopsi ile ilgili "rapor tuttuğu" öğrenildi.

POLİSE GİTMEYE KORKUYORDU İDDİASI… YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, genç kadın yaşadığı iddia edilen şiddet olayları nedeniyle şikâyetçi olmuyordu, avukatına ise ‘Daha kötü şeyler olabilir’ diyordu.

Devrim DEMİR

Geçirdiği trafik kazası sonucu beklenmedik ölümü ile ailesini ve sevenlerini şok eden üç çocuk annesi Sedef Sevgi Derin, ardındaki sır perdesi bırakırken yapılan otopside "kaza öncesinde darp edildiği" belirlendi.

1 Ekim tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılan genç kadının vücudunda kazadan önce oluşan çok sayıda morluklar tespit edildi.

Polis, otopside belirlenen morluklarla ilgili rapor temin ettiği de öğrenildi. Lefkoşa Trafik Şubesi ise kazayla ilgili dosyasını henüz kapatmadı.

Derin’in annesi Emine Baysal’ın YENİDÜZEN’in yanı sıra sosyal medyadan da gündeme getirdiği iddiaları tüyler ürperticiydi. Anne Emine Baysal, kızının kaza yaptığı yolu kullanmadığını, aracının yeniden uzmanlar tarafından incelenmesini talep etmişti.

Polise gitmeye korkuyordu iddiası…

3 çocuk annesinin kaza gününden iki gün önce ciddi şekilde dövüldüğü iddiası var.

Kadının hiç kullanmadığı o yola doğru aracını hızla sürdüğü de görgü tanıklarının anlattıkları arasında… Kazanın gerçekleştiği yolda kamera olmaması ise, soruşturmayı güçleştirdi.

Girne’de bir avukata başvurarak yardım talep eden kadının, resmen polise şikayet başvurusunda bulunmadığı ancak Alayköy Polis Karakolu’na yaşadıklarına ilişkin “bilgi verdiği” iddia edildi.

Vücudunda çok sayıda ekimoz sağ el bileğinde yanık…

Lefkoşa Devlet Hastanesi morgunda önceki gün gerçekleşen otopside, kazadan oluşan darbeler dışında çok eski sayılmayacak farklı renklerde ekimozlar (herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan, cilt altındaki kılcal damarların hasar almasıyla kanın cilt altına sızması) tespit edildi.

Talihsiz kadının önceki gün gerçekleşen otopsisinde, sağ elinde iyileşmeye bağlı yanık izi, sağ ve sol ellerinde tutmaya bağlı morlukların olduğu da elde edilen bilgiler arasında. Polisin çıkan otopsi ile ilgili rapor tuttuğu öğrenildi.

Fren izi yok, 94 metre yoldan dümdüz çıktı

Lefkoşa Trafik Şubesi, Alayköy-Türkeli yolunda Pazartesi günü meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili polis dosyasını kapatmadı. Genç kadının kullanımındaki aracı ile yoldan çıkarak, 94 metre arazide seyrettiği, ve orada bulunan ağaca çarptığı tespit edildi. Polis, kaza mahallide herhangi bir fren izi tespit etmedi.