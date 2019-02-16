Mehmet Özsakin ve Ali Kalyon’un otopsi sonuçları açıklandı. Polisin verdiği bilgiye göre, Ortaköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Mehmet Özsakin (E-49)' in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı. Ali Kalyon'un ise doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin "kalp krizi" sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.