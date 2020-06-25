Otopsi raporu: Delici/kesici alet ile öldürüldü
Yenikent Gönyeli'deki ikametgahında öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz cinayetinde otopsi raporu açıklandı.
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Dün akşam Yenikent Gönyeli'deki ikametgahında öldürülen 83 yaşındaki Veysi Akdeniz'in ölüm sebebinin tespiti için bugün otopsi yapıldı.
Yapılan otopsi sunucu bahse konu şahsın, delici / kesici alet yaralanması sonucu gelişen iç organ yaralanması, iç ve dış kanama, künt kafa ve göğüs travması, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmistir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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