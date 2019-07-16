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Otopsi açıklandı: Kafa travması ve boğulma

Otopsi açıklandı: Kafa travması ve boğulma

Polis, 13 Temmuz’da Lapta’da Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü bulunan Rus uyruklu 78 yaşındaki Kamila Druzhına’nın ölüm sebebinin belirlendiğini açıkladı.

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Polis, 13 Temmuz’da Lapta’da Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü bulunan Rus uyruklu 78 yaşındaki Kamila Druzhına’nın ölüm sebebinin belirlendiğini açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün yapılan otopsi sonucu Druzhına’nın, “ Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma ” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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