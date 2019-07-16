Otopsi açıklandı: Kafa travması ve boğulma

Polis, 13 Temmuz’da Lapta’da Balıkçı Barınağı’nın mendirek bölgesinde deniz içerisinde ölü bulunan Rus uyruklu 78 yaşındaki Kamila Druzhına’nın ölüm sebebinin belirlendiğini açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün yapılan otopsi sonucu Druzhına’nın, “ Kafa travması, beyin kanaması ve suda boğulma ” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.