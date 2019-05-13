Otomobil Kulübü’nden önemli katılım

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nden 5 kişilik bir ekip dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu ve Batı Dostluk Rallisi’ne katılıyor. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.

Kulüpten verilen bilgiye göre, kulübü temsilen Simavi Aşık, Güzin Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Görkem Sofuoğlu’nun katıldığı ralli, dün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn şehrinde başladı.

Rallinin ilk gününde Avusturya’dan geçilip Slovenya’ya ulaşıldı. Ralli sırasıyla Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran’dan geçip, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden devam edecek ve Kıbrıs’ın kuzeyinde son bulacak.

Katılımcılar 29 Mayıs sabahı Girne Limanı’na gelecek ve rallinin son dört günü Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılacak. Rallinin finali de 1 Haziran akşamı Girne Antik Limanı’nda olacak.