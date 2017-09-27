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Otobüsle minibüs çarpıştı!

Otobüsle minibüs çarpıştı!

Lefkoşa’da Fuar Alanı meydana gelen trafik kazasında iki otobüs çarpıştı.

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UKÜ’ye ait üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs ile YDÜ’ye hizmet veren Hacıyarim şirketine ait TGT 746 plakalı okul minibüsünün karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

YDÜ’ye hizmet veren otobüs içerisinde sadece şoförün bulunması olası bir faciayı önledi.

UKÜ’ye ait okul otobüsünde ise üniversite öğrencileri bulunuyordu.

 

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Fotoğraflar: Faik Gencer - Yenidüzen

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