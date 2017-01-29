Otobüs kazası korkuttu

Ercan-Yonca Kavşağı arasında bir minibüs, iki de otobüsün yer aldığı trafik kazası meydana geldi. Minibüste yolcu olmaması büyük bir şans olarak nitelendirilirken, kaza sonucu üç kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları belirtildi.

Zincirleme kaza

Kaza 21.00 sıralarında Hüseyin Mortaş yönetimindeki TNH 667 plakalı minibüsün kuzey istikametine seyrettiği sırada yol kenarında duran Yusuf Başpınar sorumluluğundaki THN 956 plakalı araca ve Helil Çelebi yönetimindeki TJT 794 plakalı araca çarpması sonucu gerçekleşti. Mortaş’ın yönetimindeki minibüs, TJT 794 plakalı araca çarparken, çarpmanın etkisiyle TJT 794 plakalı otobüs de önünde duran TNH 667 plakalı otobüse çarptı.

Üç yaralı

Kaza sonucu minibüs şoförü Hüseyin Mortaş ve TJT 794 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Salha Gaidi ve Naoufel Turki hafif yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Fotoğraflar: Eren ŞİŞİK