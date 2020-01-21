Otobüs işletmecilerinin YENİ T İZNİ İSYANI

Fehime ALASYA

Lefkoşa’da Terminal alanında toplanan bazı otobüs işletmecileri, Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni Ticari araç işletme izni ( T izni) vereceğini iddia ederek, bu durumu kınadı.

“Ekmeğimizi elimizden alıyorlar” diyen işletmeciler, T izinli taşımacılık yapılan bölgelere yeni izinler verileceğini ifade ederek, bunun haksızlık olduğunu, ‘peşkeş’ maksatlı yapıldığını dile getirdi.

Yeni T izni verilecek olan bölgelerdeki işletmecilerin zaten durma noktasına gelen işlerini daha da kötüye sürükleyeceği uyarısında bulunan taşımacılar, gerekli araştırma yapılmadan yeni izinler verileceğini anlattı.

Lefkoşa Terminal alanındaki KAR-İŞ ilan panosuna asılan bilgi formlarında yeni T izinlerine ilişkin 36 isim veya işletmeye verilmesi planlanan ve İzin Kurulu Gündeminde olan dosya numaraları asıldığını belirten otobüs işletmecileri, buna karşı çıktı

Söz konusu bildirilerde, sefer güzergâhları da detaylı olarak paylaşıldı. Bu paylaşılan dosyaların kimisinin yeni, kimisinin ise var olan ve bölünmesi ön görülen konular olduğu belirten otobüs işletmecileri, bunlarla mevcut izni olan birçok işletmenin ekmeğinden olacağını anlattı.

Otobüs işletmecileri yeni T izni verilecek olmasına tepkili:

İsmail Gürsoy (Mağusa Şehiriçi Otobüsçüler Birliği Başkanı):

“Üniversite ve bazı bölgelerde nüfusun arttığı gerekçesiyle 36 adet yeni T izni verilecek”

“Bir süredir üniversite ve bazı bölgelerde nüfusun arttığı gerekçesiyle 36 adet yeni T izni verilecek. Biz ihtiyaçlı bölgelere izin verilmesine karşı değiliz ama izin olan ve yolcusu bile çok az olan bölgelere neden yeni izinler verilecek onu anlamıyoruz. Bunlara KAR-İŞ’in müdahale etmesi gerek ama etmiyor. Ulaştırma Bakanlığı’na bu konuyu soruyoruz, bu izinler nasıl verilecek, kim araştırdı, gerçekten ihtiyaç mı var diye, bize KAR-İŞ öncü oldu deniliyor. KAR-İŞ’e soruyoruz, ben yapmadım diyor.

Üniversitelere, personel izni, turist izni, otobüs işletmecilerine, birçok T izni verildi.

Biz bu izinlerin verileceğini duyduk ve ilgili yerlere şikâyette bulunduk, verilecek olan izinler, bölgedeki iletmecilerin ekmeğini kesecek diye uyarıda bulunduk, bize KAR-İŞ’in bununla ilgili çalışma yaptığı söylendi.

Bu uygulamalar toplu taşımayı güçlendirmez, kötüye sürükler. Bu yapılanlar, yeni izin verilmek istenmesi tamamen peşkeş çekilmesidir.”

Yılmaz Dal (Kurudere İlkokul köy taşımacısı):

“Benim ekmeğimi elimden alacaklar. Benim güzergahım üzerinde yeni bir T izni veriyorlar”

“Bu izinlerin bakanlık bünyesinde olmadığı bize söyleniyor. Ben Kurudere’de kalıyorum, burada zamanında alınan T izni şu anda ikiye bölünmek isteniyor. Buraya yeni bir izin daha veriliyor. Bölgede nasıl araştırma yapmışlar, kime sormuşlar da yeni izne ihtiyaç olduğunu anlamışlar? Bölgede böyle bir ihtiyaç yok. Benim ekmeğimi elimden alacaklar. Benim güzergahım üzerinde yeni bir T izni veriyorlar, zaten bölgede 2 tane izin var. Yeni bir izne ihtiyaç yok, neden veriyorlar?”

Ramadan Akandereli (Emekli otobüs işletmecisi- KAR-İŞ eski müdürlerinden):

“Geçmişte tavsiye kurulu vardı, dosyalar burada görüşülüyor, şikâyetler de dinleniyordu. Şimdi sadece şunlara izin verdik diye duyuruluyor”

“Otobüs işletmecilerinin ödemeleri ezelden beridir yanlış sistemlidir zaten. Nasıl ki devletin bir memuru günü gününe ödeniyor, bu insanlar da ödenmeli. Geç ödeniyorlar.

İzin makamının çalışma yöntemi çok yanlıştır. Başkanı Berksan Akandereli benim oğlumdur. Bu işte başkanlık sistemi olmalı. Bu konular çıkar konusu oldu. İzin makamında yedi kişi vardır ve bunlar seçiyor. Yıllarca aynı isimler orda oturuyor. Bu çok yanlış. Geçmişte tavsiye kurulu vardı, dosyalar burada görüşülüyor, şikâyetler de dinleniyordu. Şimdi sadece şunlara izin verdik diye duyuruluyor. İzin makamı KAR-İŞ dışında dıştan da bir yetkili burada görev almalı, izin makamı ortadan kalkmalı. Eskiden her bölgeden birileri dinlenir, şikayetlere önem verilirdi.”

Osman Güngör (Karpaz Bölgesi Otobüs İşletmecisi):

“T izni verilmesi istenilen yerlere bölgedeki taşımacılarla da istişare içine girilmeli”

“İzin verilecekse önce araştırılmalı. T izni verilmesi istenilen yerlere bölgedeki taşımacılarla da istişare içine girilmeli. Taşımacılık zaten büyük külfetle yapılıyor, buradaki pastayı küçültmek insanların işini elinden almak demek. Bizim derdimiz devletle, hükümetle değil. Ödemelerimizden tutun da verilen izinlere kadar çok sıkıntılarımız var. Bunları artık ele almalılar. Köklü çözümler istiyoruz. Personel, okul, turistik, bölgesel derken işletmeler çeşitli kılıflara sokuldu, tanıdığı torpili olana peşkeş çekildi. Zaten artık köylerde yolcu bulmak bile zor, neden hala izinler veriliyor.”

Ahmet Cevizli (Ötüken-İskele Bölgesi İşletmecisi):

“Komisyonda olanlar hiçbir araştırma yapmıyor, biraz emeğe saygıları olmalı”

“Okullara bu kadar kolay T izni vereceklerine, oturan iş yapmayan işletmeleri çalıştırsınlar. Mağusa’da birçok işletmeci oturuyor. Nereye sordular, nerede araştırma yaptılar da yeni izinler veriyorlar? Polis, asker, oteller, üniversiteler hepsinin de kendi taşıması var, o zaman biz ne yapacağız?

İzin kurulunda öyle bir sistem yaratıldı ki çok olana çok, az olana az verdiler. Komisyonda olanlar hiçbir araştırma yapmıyor. Pasta büyüdükçe rant çoğaldıkça siyasi parti dayanağı olan izin alıyor. Biraz emeğe saygıları olmalı.”

Sultan Albayrak (Çatalköy Bölgesi Otobüs işletmecisi):

“Verilen izinler amacı dışında kullanılıyor ve bunun için de hiçbir engel konamıyor”

“Turizmin göz bebeği olan bir bölgedeyim, iş sahası geniş fakat devlet ve devleti temsil edenler bizi birbirimize düşürdü. Zamanında kooperatifleştik ama çıkarlar uğruna bunu da yürütemedik. Bunda bile devlette hükümet edenlerin payı vardı.

Şu an bölgede olan birçok T iznine karşın yeni izinler verilecek. Buna gerek var mı kime sordular?

Ben şu an 180 öğrenci taşıma kapasitesi olan biriyim. Benim yanımda başkasına da izin verilmişti, bölgedeki 50 öğrencinin yarısını ben yarısını o taşımaya başladı. Peki ne oldu? Onlar da batakta ben de batakta… Şimdi yeniden mi izin veriyorlar? Bu olur şey değil. Verilen izinler amacı dışında kullanılıyor ve bunun için de hiçbir engel konamıyor.”