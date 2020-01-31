“Otobüs Durağında Üç Bencil” oyunu ücretsiz sahnelenecek
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, şubat tatili nedeniyle yarın çocuklara yönelik ücretsiz oyun sahneleyecek.
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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Şubat tatili nedeniyle yarın çocuklara yönelik ücretsiz oyun sahneleyecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Otobüs Durağında Üç Bencil” adlı oyun yarın 14.00 ve 16.00 seanslarıyla, ücretsiz olarak Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşacak.
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