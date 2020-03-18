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Otobüs aprondan aldı, karantiya götürüyor

Otobüs aprondan aldı, karantiya götürüyor

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, az önce Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürülüyor.

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Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, az önce Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürülüyor.

Ercan’a inen uçak yolcuları aprona getirilen otobüse bindirildi. Yolcular karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürülüyor

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