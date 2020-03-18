Otobüs aprondan aldı, karantiya götürdü
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Ercan’a inen uçaktaki yolcular toplu olarak karantinaya götürüldü.
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Ercan’a inen uçak yolcuları aprona getirilen otobüse bindirildi, karantinada tutulacakları Girne’deki Malpas Otel’e götürüldü.
Ercan’dan yolcuları taşıyan otobüs ‘karantina oteli’ haline getirilen Malpas Otel’e ulaştı.
Polis ve güvenlik görevlileri otel girişinde önlem aldı. Yolcu yakınları da otele eşya getirmeye başladı.
Mağusa Limanı'ndan Kıbrıs'ın kuzeyine gelen 3 yolcu da polis kontrolünde Maplas Otel'e görütüldü.
FOTOĞRAF / GÖRÜNTÜ: Devrim DEMİR
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Etiketler : Coronavirüs, karantina
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