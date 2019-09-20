Oto parkta 392 kg. et

Devrim DEMİR

Girne’ye bağlı Boğaz Karakolu’nda görevli bir polis ekibi, önceki gün ihbar üzerine Dikmen’de bir otoparkta park halindeki 44 yaşındaki B.B.’nin yönetimindeki HT 077 plakalı araçta arama yaptı.

Araçta gerçekleşen aramada, 392 kilogramağırlığında kaçak sığır eti ele geçirildi.

Gümrük Dairesi tarafından yapılan kontrolde, B.B.’nin yönetimindeki araçta ele geçirilen kaçak sığır etinin Gümrük Dairesine beyan edilmediğini tespit etti.

Soruşturmanın ardından tutuklanan zanlı B.B., dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

3 gün tutukluluk alındı

Boğaz Karakolunda görevli polis memuru, olayın önceki gün Dikmen’de meydana geldiğini anlattı.

Polis, saat 14.15 sıralarında Doktor Fazıl Küçük Caddesi üzerinde Girne’de yaşayan B.B.’nin kullanımındaki HT077 plakalı araçta arama yapıldığını ve gümrüğe beyan edilmediği tespit edilen kaçak 392 kilogram sığır eti ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, kaçak etin kime getirildiği hususunda araştırmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın yeni olduğunu dikkate alarak zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.