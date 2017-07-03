“Otello’da Bir Yaz Gecesi” konseri 6 Temmuz’da





Avrupa Komisyonu, Avrupa Müzik Geceleri çerçevesinde “Otello’da Bir Yaz Gecesi” konseri düzenliyor.



AB Bilgi Merkezi açıklamasına göre, Kıbrıs Oda Orkestrası’nın vereceği konser, 6 Temmuz Perşembe akşamı Otello Kalesi’nde olacak. Konser, saat 20.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Girişin ücretsiz olacağı konser 21.45’e kadar sürecek.



Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Küçük Bir Gece Müziği”, George Frideric Handel “Passacaglia”, Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni”, Nicos Vichas’ın “Kıbrıs Suiti”, Ali Hoca’nın “Küçük Kıbrıs Suiti”, Antonio Lucio Vivaldi’nin “4 Mevsim-Yaz” eserlerine yer verilecek.