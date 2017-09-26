'Otellere yasak RAFA KALDIRILDI'

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Ada’ya güneyden giriş yapan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde kalacağını beyan eden turistler için aldığı “yasaklı oteller listesi” kararı rafa kalktı.



10 yıl önce hazırlanan liste Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları tarafından değerlendirildi, İsrail Büyükelçiliği’nin de protestosu sonucu donduruldu.



GENELGE RAFTA… Alithia gazetesi “Neredeyse Diplomatik Olay Yaşanıyordu” başlıklı haberinde, Kıbrıs (Rum) İçişleri Bakanlığı’nın “tatil için Kıbrıs’a yasal yollarla gelip, son varış yeri, 1974’ten önce Rumlara ait oteller olan yabancılarla ilgili genelgesinin, yine rafa kalktığını” yazdı. İSRAİL ELÇİLİĞİ MÜDAHALE ETTİ… Konuyla ilgili tartışma, Larnaka havalimanındaki polislerin geçtiğimiz Pazartesi akşamı KKTC’ye gitmeleri için 51 yabancı uyruklu şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne giriş izni vermeyi reddetmesiyle yaşandı.



Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği’nin siyasi müdahalesi ve yoğun protestosunun ardından kararın değiştiğini, çünkü 51 yabancı uyrukludan 31’isinin İsrailli olduğu belirtildi.

Larnaka Havalimanı’nda geçtiğimiz pazartesi akşamı yaşanan olayda, adanın kuzeyine geçecek turistlere izin verilmemesi kriz yarattı.

Güneyde “yasaklı oteller listesinin rafa kaldırıldığı” duyuruldu.

Alithia gazetesi “Neredeyse Diplomatik Olay Yaşanıyordu” başlıklı haberinde, Kıbrıs (Rum) İçişleri Bakanlığı’nın “tatil için Kıbrıs’a yasal yollarla gelip, son varış yeri, 1974’ten önce Rumlara ait oteller olan yabancılarla ilgili genelgesinin, yine rafa kalktığını” yazdı.

Konuyla ilgili tartışmanın, Larnaka havalimanındaki polislerin geçtiğimiz Pazartesi akşamı KKTC’ye gitmeleri için 51 yabancı uyruklu şahsa “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne giriş izni vermeyi reddetmesiyle yaşandığını yazan gazete, Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği’nin siyasi müdahalesi ve yoğun protestosunun ardından kararın değiştiğini, çünkü 51 yabancı uyrukludan 31’isinin İsrailli olduğunu belirtti.

Bahse konu genelgenin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” turistlerin gecelemesine onay vermediği bir miktar oteli içerdiğini yazan gazete, bunun sebebinin, bu otellerin savaştan sonra Kıbrıslı Türklerin eline geçmiş olan, Kıbrıs Rum mülkiyetindeki oteller olması olduğunu kaydetti.

Gazete, dolayısıyla, bir turistin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kontrolünde olan bir havalimanına ulaşması ve nihai varış noktası olarak bu otellerden birini söylemesi durumunda, kendisine ülkeye girişin yasaklandığını kaydetti.

Gazetenin dün İsrail Büyükelçiliği’yle temasa geçtiği de belirtilen haberde, İsrail elçiliği tarafından kendilerine, meseleyle ilgili herhangi bir yorum yapılmayacağının belirtildiğini iletti.

Ancak gazete elindeki bilgilerin, İsrail Büyükelçiliği’nin duruma hemen müdahale ettiği, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın da Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’na protestolarda bulunduğu yönünde olduğunu yazdı.

Gazete, olayın yaşandığı gece olan geçtiğimiz Pazartesi gecesi, turistlerin geçmesi için direktif verildiğini, Salı günü sabah ise, genelgenin, konuya müdahil olan üç bakanlığın istişaresiyle yeniden incelenmesi amacıyla, geçici olarak geri çekildiğini kaydetti.

Konuya müdahil üç bakanlığın, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları olduğunu yazan gazete, “yetkili bir hükümet kaynağının” gazeteye, meselenin, özellikle de Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğu bir dönemde, son derece siyasi olduğunu söylediğini aktardı.



“Genelge”

Kıbrıs Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi kaynaklı genelgenin değerlendirme aşamasında olduğunu ve bunun yeniden tekrarlanmaması olasılığının mümkün olduğunu yazan gazete, 10 yıldan fazladır bunun atıl durumda olduğunu, ancak bakanlığın yetkili bir çalışanı tarafından gönderilen bir notla, bunun kısa zaman önce geri getirildiğini belirtti.

Uygulandığı görülen şeyin, genelgenin bakanlık yönetiminin onayına ihtiyaç duyulmadan geri getirilmesi olduğunu, çünkü bu genelge hiçbir zaman iptal edilmediğinden ötürü, bunun (bakanlık yönetiminin onayının) gerekli olmadığının düşünüldüğünü yazan gazete, basit bir şekilde, diplomatik sorunlar yaşanmaması için, Rum Yönetimi makamlarının bunu giriş noktalarında görmezden geldiklerini ifade etti.

Öte yandan, turistlerin son varış yerini kontrol edip etmeyeceğinin bir memurun takdirinde olmasının endişeye neden olduğunu da yazan gazete, turistlerin Kıbrıs’ta kalacaklarını söylemeleri durumunda, serbest bir şekilde muhaceretten geçtiklerini belirtti.

Gazete İsrail’den gelen bahse konu turistlerin de bunu yapabileceklerini, ancak genelge konusunda karşılarında bulacakları sorunla ilgili herhangi bir fikirleri olmadığının görüldüğünü ekledi.

Politis ise “Bilgilendirme İçin Konunun 15 Günlüğüne Dondurulması” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum hükümet makamlarının, turizm acentelerinin turistleri bilgilendirmesi ve son günlerde yaşanan olaylar gibi olaylardan kaçınılması için, ülkeye varışlarında KKTC’ye gideceklerini söyleyen kişilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” girişine izin verilmemesinin, 15 günlüğüne askıya alınması direktifi verdiklerini anımsattı.