‘Otelden kimse kaçmadı’

Polis, merkezi karantinadan 2 öğrencinin kaçtığı iddialarını yalanladı.

Polis açıklaması şöyle:

"Bu sabah itibariyle River Side otelde karantinada kalmakta olan iki kişinin otelden kaçtığı yönünde iddilar yer almaktadır. Otelde kalanlar sayıldı. Toplam 256 kişinin tamamı otelde olduğu tespit edildi. Otel çevre güvenliği de polis tarafından sağlanmaktadır."