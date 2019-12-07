Otelde yılbaşına, SERVET!

Dila ŞİMŞEK

Yılbaşı gecesini lüks otellerde geçirmek isteyenler birkaç saat için adeta servet ödeyecek. Yeni yılı kutlama etkinlikleri kapsamında konaklama ücretleri 3000 TL’den başlayarak 13 Bin 500 TL’yi buluyor.

Bazı oteller dışarıdan kabul etmezken, bazı otellerde ise kişi başı yemekli eğlence ücreti 250 TL ve 800 TL değişiyor.

Farklı bir etkinlik ya da kutlama ile yeni bir yılı karşılamak isteyenler, bir gece için lüks otellerde neredeyse asgari ücretin yarısını gözden çıkarıyor.

Birçok lüks otel dışarıdan katılıma izin vermiyor.

Kimi oteller için ise galaya katılım sadece gazino müşterilerine açık.

Bazı otellerin kapasitesi şimdiden tamamen dolu…

Türkiye’den ünlü ses sanatçılarının yer aldığı yılbaşı gecesi etkinliklerinde özellikle lüks oteller başı çekiyor.

Konaklama mecburi, fiyatlar dudak uçuklatıyor

Birçok otel gala gecelerine dışarıdan katılımı kabul etmiyor. Kimi oteller tek gece konaklama imkanı sağlarken, birçok otel en az üç gece konaklama imkanı tanıyor. Oteller neredeyse tam kapasiteye ulaştıklarını ifade ederken, birçok otel şimdiden tamamen dolu.

Dışarıdan katılımı kabul etmeyen ve konaklama mecburiyeti belirten otellerde ise fiyatlar, 3000 TL’den başlayarak 13 Bin 500 TL’yi buluyor.

Girne:

Dome Hotel: Melih Yüksel, Hülya Mutlu Erdem, Adem Erim ve Aysun Kalkan’ın sahne alacağı gala kişi başı 400 TL. Otelin konaklama kapasitesi ise tamamen dolu.

The Arkın Colony Hotel: Dışarıdan katılımın olmadığı gala için, kontenjan tamamen dolu.

Büyük Anadolu Hotel: Bikem Tunar ve Lütfiye Özipek’in sahne alacağı geceye katılmak 250 TL.

Cratos Premium Hotel & Casino: Ebru Gündeş konserine dışarıdan katılım yok. Minumum 3 gün konaklama şartı ile 13.500 TL.

Malpas Hotel: Derya Uluğ’un sahne alacağı galaya, bir gece konaklama, akşam yemeği ve kahvaltı, ayrıca konserde içecekler dahil olarak 750 TL.

Merit Crystal Hotel: Koray Avcı konserine sadece gazino müşterileri katılabiliyor.

Acapulco Resort Convention SPA Otel: Fatih Ürek’in sahne alacağı galaya dışarıdan katılım yok. Minimum bir gecelik konaklama ile galanın ücreti ise 1848 TL.

Elexus Hotel: Tarkan’ın konser vereceği gala gecesine dışarıdan katılım 2500 TL. İki kişilik minimum üç gece konaklama ise 11 Bin 730 TL.

Sahneye yakınlık durumuna göre konser ücreti

Otel ücretlerindeki farklı fiyat uygulamalarının yanı sıra farklı eğlence konseptleri de sergileniyor. Kimi otel, sadece konser ücreti olarak masanın sahneye olan mesafesine göre 600 TL’den 800 TL’ye kadar fiyat biçiyor.

Lefkoşa: Merit Lefkoşa Hotel Casino & Spa: Sinan Yıldırım’ın katılacağı gala kişi başı 500 TL. Öldüren Şampanya isimli yerli grubun olacağı gala ise 350 TL.

Golden Tulip Hotel: Volkan Konak’ın konserine ön masadan katılım 800 TL, arka masa ise 600 TL.

Dışarıdan katılım olan oteller de mevcut…

Gala gecelerine dışarıdan katılım da uygulayan otellerde ücretler kişi başı 250 TL’den başlayarak 800 TL’yi buluyor. Bazı oteller yemek ve içeceği fiyata dahil ederken, bazı oteller alkollü içecekler için ekstra ücret talep ediyor.

Bafra: Kaya Artemis Hotel: Zara konseri ve minimum 2 gece konaklama 3000 TL.

Limak Hotel Cyprus Deluxe Hotel: Hadise’nin konser alacağı galaya dışarıdan katılım yok.

Nuhun Gemisi Hotel: Murat Dalkılıç, Funda Arar ve İzzet Yıldızhan’ın sahne alacağı galaya minimum 3 gece konaklama gerekiyor. 3 gecenin iki kişilik fiyatı 4500 TL.

Genellikle Türkiye’den ünlü sanatçılar tercih edildi

Oteller yılbaşı galası geceleri için Türkiye’den ünlü sanatçıları getirmek için adeta yarıştı. Kısmen daha az otel yerli sanatçılara yer verdi.