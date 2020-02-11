Otel’de taciz suçlaması

Lefkoşa’da otel çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı M.K., teminata bağlandı.

Polis memuru Coşkun Altındağlı, mahkemede olguları aktardı.

Altındağlı, 9 Şubat 2020 tarihinde, saat 01.30 raddelerinde, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren City Royal isimli otelde 115 numaralı odası içerisinde, konu odada kalmakta olan M.K., aynı yerde çalışmakta olan 25 yaşındaki kadını, rızası olmadan iki eliyle tutup üzerine çekip dudaklarından öpmek suretiyle adı edilene cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve TC uyruklu olduğunu söyledi.

Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davasını kabul etmediğini ancak meseleyle ilgili olarak toplanan şahadetin ilk etapta zanlının bu suçu işlediğine yönelik olduğunu belirtti.

Polis, zanlının KKTC ‘de turist statüsünde bulunduğunu söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Fuat Emirtaneoğlu, olayla ilgili yalnızca müştekinin ifadesi olduğunu belirtip, zanlının teminatla serbest kalmasını talep etti. Zanlının avukatı bir kefil tanık dinletti ve kira sözleşmesini emare sundu.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmamak koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.