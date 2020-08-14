Haftalarca konuşulan ve bir bakanın görevden alınmasına dahi neden olan, ‘İzinsiz Özel Jet’ skandalı üzerinden tam 60 gün geçti, bu olaya ilişkin raporun Başsavcılık’a sunulduğu öğrenildi.

Polis, 14 Haziran’da patlak veren ‘Özel Jet Skandalı’ konusunda soruşturmanın tamamlandığını ifade ederken, tanzim edilen dosyanın Başsavcılık görüşüne sunulduğunu belirtti, Başbakanlık ise Polisin yürüttüğü çalışmaları beklediğini kaydetti.

Jet krizi ile ilgili silindiği ifade edilen otel kamera kayıtlarının Türkiye’ye gönderilerek bilgisayar içinden silinen görüntülerin geri getirildiği ifade edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: “Otelde silinen kamera kayıtları geri getirildi”

YENİDÜZEN- ÖZEL

Ülkeyi sarsan ‘Özel Jet Skandalı’na ilişkin rapor poliste Başsavcılık’a iletildi, hukuki süreç henüz başlamadı.

Polis, 14 Haziran’da patlak veren ve YENİDÜZEN’in manşeti ile gündeme gelen ‘Özel Jet Skandalı’ konusunda soruşturmanın tamamlandığını ifade ederken, tanzim edilen dosyanın Başsavcılık görüşüne sunulduğunu belirtti, Başbakanlık ise Polisin yürüttüğü çalışmaları beklediğini kaydetti.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Polisin konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü, beklemede olduklarını ifade etti.

Polis ise dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Polis tarafından soruşturulan ‘Özel Jet Soruşturması’ tamamlandı. Tanzim edilen dosya Başsavcılığın görüşüne sunuldu.” dedi.

14 Haziran’da YENİDÜZEN’in manşetten verdiği ‘İzinsiz Özel Jet’ skandalı haberinde, 12 Haziran Cuma akşamı ülkeye izinsizce ve karantina koşuluna uymadan gelen özel jet, UBP-HP Hükümetinde de sarsıntıya neden olmuştu.

Denktaş, ‘ön raporu’ açıklamıştı…

Salgın sürecinde ‘karantina koşulu’ ile ancak ‘Bakanlar Kurulu kararı olmadan’ ülkeye gelen ve karantina kuralına da uymayan özel grupla ilgili kamera kayıtları silindi, bilgisayarlar formatlandığı ortaya çıkmıştı.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okumuştu.

Rapora göre özel uçuş talebinin 11 Haziran tarihinde Sivil Havacılık Dairesi’ne iletildiği, Bakanlar Kurulu’nun da “uçağın gelişiyle ilgili mutabık” olduğu belirtilmişti.

Sivil Havacılık Dairesi’ne Sağlık Bakanlığı’ndan “uçağın karantina koşullu olarak ülkeye girebileceği” yönünde yazı verildiği de ön rapora yansımıştı.

Raporun okunmasının ardından hükümet dışındaki tüm parti milletvekilleri Meclis salonunu terk etmişti…

Skandal, Turizm Bakanı’nın görevden alınmasına neden olmuştu…

Turizm Bakanı Ünal Üstel, yaşananların kamuoyunun gündemine oturması, Hükümetin küçük ortağının da ısrarıyla bir hafta içinde görevden alınmış, yerine Kutlu Evren atanmıştı.

“Misafirlerle bir Bakan görüştü” iddiası…

UBP’li Milletvekili Aytaç Çaluda, olayda HP’nin ‘parmağı’ olduğunu söyleyerek, özel jetle gelen kişileri karşılayan ‘Bakanın’ açıklanmasını istemişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Otelde silinen kamera kayıtları geri getirildi”

Jet krizi ile ilgili silindiği ifade edilen otel kamera kayıtlarının Türkiye’ye gönderilerek bilgisayar içinden silinen görüntülerin geri getirildiği ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçtiğimiz aylarda ülkeye karantinasız giriş yapan ve ülkede ciddi gündem olan Jet Krizi ile ilgili görüntülerin poliste olduğunu kaydetti.

Haber Kıbrıs'ta Ali Baturay'ın konuğu olarak açıklamalar yapan Atakan, kamera kayıtlarının silinen bölümlerinin Türkiye’de tekrardan bir ileri tetkik sonucu geriye getirildiğini ifade ederek bu görüntülerin poliste incelemeye alındığını kaydetti.