Otelciler Birliği: “Bayramda otellerde ortalama yüzde 75 doluluk bekliyoruz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kurban Bayramı süresince ortalama yüzde 75 doluluk beklendiğini belirtti.

Birlik, üye otellerden 20’sinde ise yüzde 100 doluluk beklendiklerine işaret etti.

Otellerin temmuz ayı doluluk oranı ortalamasının da, geçen yılın temmuz ayına göre %7 oranında artarak yüzde 60 olduğu açıklandı.

KITOB’dan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince gerçekleşmesi tahmin edilen “KITOB Otel Dolulukları” şöyle:

“Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %85, küçük otellerin dolulukları ise %66 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %75 civarında olacağı düşünülmektedir.



20 OTEL %100 DOLU

Toplam 110 üye otelimizin 20’sinde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.

Bunun yanında 48 tesisimizin bayram dolulukları %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.”

KITOB, otellerin “bol kazançlı bir bayram geçirmelerini” dileyerek, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutladı.



ÜYE OTELLERİN TEMMUZ 2019 DOLULUK ORANI

Öte yandan KITOB; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Temmuz 2019 ayına ilişkin doluluklarını şu şekilde verdi:

“5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Temmuz 2019 ayında %73 oranında olmuştur. Buna göre; geçen Haziran 2019 ayına göre %11 oranında bir artış gerçekleşirken, geçen Temmuz 2018 yılına göre %8 oranında bir yükseliş olmuştur.

Küçük otellerin Temmuz 2019 ayında doluluk oranı %47 olmuştur. Buna göre; geçen Haziran 2019 ayına göre %6 oranında bir artış yaşanırken, geçen Temmuz 2018 yılına göre %4 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

Tüm Otellerin Temmuz 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %60 olmuştur. Geçen Haziran 2019 ayına göre %8 oranında bir yükseliş olurken, geçen Temmuz 2018 yılına göre %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.”