Otel odasına 6 bin TL hasar

Ülkemize Hafta sonu kumar oynamak için giriş yapan ve Girne’de bir otele yerleşen G.C, otelin casino bölümünde yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılmak istedi. Kaldığı odaya zarar verdiği tespit edilen zanlı polise şikâyet edilerek tutuklanması sağlandı. Zanlı G.C, tutukluluk talebiyle bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı G.C’nin “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının dün kaldığı 404 numaralı otel odasına saat 13.00 – 19.30 raddeleri arasında söz konusu suçu işlediğini söyledi. Yanaroğlu, zanlının kaldığı odada tekli koltuk üzerinde üç beş kez sigara izmariti bastırdığını, iki ayrı LCD TV’nin camlarını çizerek toplamda 6 bin TL hasar verdiğini belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden Yanaroğlu bir gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.