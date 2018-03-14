Oshan: “Final gibi final”

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan: “Öyle bir maça çıkıyoruz ki, kazanırsak aradaki puan farkı üçe inecek ve şampiyonluk yarışına devam edeceğiz. Kaybedersek aradaki fark dokuz olacak ve şampiyonluk yarışından kopacağız”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in 23. hafta maçında Mete Adanır Stadı’nda lider Yenicami’yi konuk edecek olan lig ikincisi Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan yaptığı açıklamada “Final gibi final bir karşılaşmaya çıkıyoruz” dedi. Kazandıkları takdirde neler kazanacaklarının da farkına vararak tüm hafta çalışmaları o yönde sürdüreceklerini belirten Oshan, “Kalan 8 hafta ile birlikte eğer iddiamızı sürdürmek istiyorsak Yenicami’yi yenerek aradaki puan farkını 3’e indirip geride kalan 7 maça odaklanmak istiyoruz” dedi.

İki hafta önce Binatlı karşısında aldıkları mağlubiyetin tamamen motivasyon eksikliğinden kaynaklandığına işaret eden Oshan, “Yenicami maçı öncesi böyle bir eksikliğin olmasına izin vermeyeceğiz ve başkan ve yönetim kurulu da motivasyonu daha da yukarılara çekmek için tüm hafta uğraş veriyorlar” dedi.

Oshan: “maçtan sonra geriye dönüp bakmak istemiyoruz”

30 haftalık Süper Lig maratonunda ligin en önemli maçına çıkacaklarına dikkat çeken Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, “Karşılaşmayı kazandığımız takdirde lider Yenicami ile aradaki puan farkını üçe indirip sadece ve sadece önümüze bakmak istiyoruz. Kaybettiğimiz takdirde geriye dönüp nerede hata veya hatalar yaptık diye düşünmek istemiyorum. Bu nedenle sadece ve sadece bu önemli maça camia olarak konsantre olduk ve bu konsantrenin maç sonuna kadar devam etmesini istiyoruz” dedi.

“Gece maçı olsaydı, seyir açısından çok daha iyi olacaktı”

Oshan, Yenicami maçının sezonun en önemli karşılaşması olduğuna dikkat çekerken, “ligin en önemli maçının gece oynanmamasına bir anlam veremedim” dedi. Cumartesi yerine Cuma akşam veya başka ülke liglerine bakmadan Cumartesi akşam bu karşılaşmanın oynanabileceğini belirten Oshan, “Futbol Federasyonu önümüzdeki Çarşamba oynanacak olan kupa yarı finali ilk maçları nedeni ile ligin en önemli maçını diğer üç maçla birlikte Cumartesi saat 15.00’te oynatarak önemsizleştirdi” dedi.