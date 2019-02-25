Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar sahiplerini buldu. 1929 yılından bu yana düzenlenen Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film' kategorisindeki ödülün sahibi, ünlü bir piyanist ve konser turunda şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatan ‘Green Book', Türkçe adıyla ‘Yeşil Rehber’ oldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü gecenin favorilerinden Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody’de canlandırdığı Queen’in ünlü solisti Freddie Mercury rolüyle kucakladı. Malek, yer aldığı Mr. Robot dizisi televizyonda sürerken, sinema dalında en büyük ödülü de almış oldu.

Malek, konuşmasında ‘Göçmen ve kendine karşı dürüşt eşcinsel bir adamın filmini yaptık. Bu akşam onu ve hikayesini sizle kutluyor olmam, böyle hikayelere nasıl özlem duyduğumuzun kanıtı’’ dedi.

En iyi kadın oyuncu Oscarı da 'The Favourite' filminde canlandırdığı Kraliçe Anne rolüyle Olivia Colman’ın oldu. Film, 18'inci yüzyılda Kraliçe Anne dönemindeki iktidar çekişmeleri ve siyasi entrikaları konu alıyordu.

Bu yıl sunucusuz gerçekleştirilen ödül töreni, Queen ve Adem Lambert’ın ‘’We Will Rock You’’ and ‘’We Are Champions’’ performansıyla başladı.

Gecenin tek siyasi esprisi, ilk konuk sunuculardan komedyen Maya Rudolph’a aitti. Rudolph, ‘’Kafanız karıştıysa anımsatayım. Bu gecenin sunucusu yok, popüler film kategorisi de mevcut değil. ‘Meksika da duvarı ödemiyor’’ diyerek, Başkan Donald Trump’ın ABD sınırına örmeyi planladığı duvarı eleştirdi.

Törende aktör Javier Bardem’in en iyi yabancı dilde film ödülünü sunarken İspanyolca yaptığı konuşma da dikkat çekti.

Bardem, ‘’Hiçbir sınır ya da duvar yeteneği ve yaratıcılığı kısıtlayamaz. Herhangi bir kıtadaki herhangi bir ülkenin herhangi bir bölgesinde, bizi alıp götüren öyküler hep olmuştur ve bu gece farklı ülkelerin kültürlerinin, dillerinin önemini ve mükemmelliğini kutluyoruz’’ dedi.

Ödülü, beklendiği gibi Alfonso Cuaron'un 1970'li yıllarda Mexico City'de orta sınıf hayatını, ırksal ve sınıfsal uçurumları anlattığı filmi ‘Roma’ aldı. Cuaron, en iyi yönetmen ve sinematografi ödülünü de evine götürdü.

Green Book’taki rolüyle Mahershala Ali, en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ına layık görüldü. Ali, iki yıl önce aynı ödülü ‘Moonlight’taki performansıyla kazanmıştı. Ali ayrıca, Tom Hanks'den sonra aynı Oscar'ı kısa arayla kazanan ikinci erkek oyuncu oldu. Tom Hanks, ‘Forrest Gump’ ve ‘Philadelphia’ filmleriyle 1994 ve 1995'te en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü, 'If Beale Street Could Talk' filmindeki rolüyle Regina King kazandı.

‘A Star is Born’ filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın düeti ‘’Shallow’’, gecenin en çok alkış alan performanslarından biri oldu. ‘’Shallow’’, en iyi orijinal şarkı dalında da Oscar’a layık görüldü.

Amerikan kültürünün efsaneleşmiş sanatçılarından Bette Midler, Mary Poppins Returns filminden ‘’The Place Where Lost Things Go” adlı şarkıyı seslendirdi. Gecede sahne alanlar arasında Jennifer Hudson ‘’I'll Fight’’ şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings ‘’When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’’ şarkısında düet yaptı.

Ödül alan kişi ve yapımların listesi şu şekilde:

En İyi Film: Green Book

En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King

En İyi Yabancı Film: Roma

En İyi Kısa Animasyon: Bao

En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Belgesel: Free Solo

En İyi Kısa Belgesel: Period – End of Sentence

En İyi Kısa Film: Skin

En İyi Uyarlama Senaryo: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott ve Spike Lee - BlacKkKlansman

En İyi Orijinal Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly -Green Book

En İyi Sinematografi: Alfonso Cuaron – Roma

En İyi Film Kurgusu: John Ottman – Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Kurgusu: John Warhurst ve Nina Hartstone - Bohemian Rhapsody

En İyi Ses Miksajı: Paul Massey, Tim Cavagin ve John Kassali -Bohemian Rhapsody

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Greg Cannon, Kate Biscoe ve Patricia Dehaney - Vice

En İyi Kostüm: Ruth Carter – Black Panther

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Hannah Beachler ve Jay Heart - Black Panther

En İyi Görsel Efekt: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myers ve J.D. Schwalm - First Man

En İyi Film Müziği: Ludwig Goransson - Black Panther

En İyi Orijinal Şarkı: Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando ve Andrew Wyatt - Shallow