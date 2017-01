Oscar adaylar açıklandı

Sinemaseverlerin merakla beklediği Oscar ödülleri için adaylar açıklandı.

Bu yıl 89. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için müzikal film "La La Land", en iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu, en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu 14 dalda aday gösterilerek bu alandaki rekora ortak oldu.

Daha önce "Titanic" ve "All About Eve" (Perde açılıyor) filmleri de 14'er dalda Oscar'a aday gösterilmişlerdi.

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de "La La Land" en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı.

ÜNLÜ OYUNCU MEL GİBSON, EN İYİ YÖNETMEN ADAYI

26 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulcak ödüller için en iyi film adayları: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester By the Sea" ve "Moonlight".

En iyi erkek oyuncu adayları: Casey Afflec, (Manchester By the Sea), Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington, (Fences).

En iyi kadın oyuncu adayları: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester By the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları: Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) Michelle Williams (Manchester By the Sea).

En iyi yönetmen adayları: Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea