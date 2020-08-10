Oruç Reis Kıbrıs'a doğru hareket etti

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Antalya'dan Kıbrıs açıklarına doğru hareket ettiği bildirildi.

Oruç Reis’in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos’a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.